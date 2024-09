Armi e droga in un casolare a Paola: indagini in corso

Oltre tre chili di marijuana e 150 grammi di cocaina sono stati scoperti e sequestrati dai carabinieri della Compagnia di Paola in un casolare abbandonato ubicato nel centro storico della cittadina all'interno del quale c'erano anche una pistola e un fucile.

La droga, pronta per essere spacciata, era nascosta in alcuni appositi involucri.

Tutto il materiale posto sotto sequestro è stato messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, coordinata dal Procuratore facente funzione di Paola Ernesto Sassano.

La sostanza stupefacente sarà molto probabilmente sottoposta ad analisi di laboratorio. Anche per le armi potrebbero essere disposti a breve degli accertamenti per verificarne la provenienza e l'eventuale utilizzo recente in azioni criminose.

Ulteriori accertamenti sono in corso per risalire alla proprietà del casolare abbandonato e stabilire se possano esserci legami con armi e droga ritrovati.