E' festa ad Adrano, in provincia di Catania, grazie al gioco del Lotto. Nel concorso di martedì 3 settembre, come riporta Agipronews, vinti 216.600 euro grazie alla combinazione 39-45-50-55 sulla ruota di Palermo e all'opzione Lottopiù. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,7 milioni di euro, per un totale di 857 milioni da inizio anno.