Il 12 settembre riaprono gli asili comunali di Catania

Il prossimo 12 settembre, congiuntamente all'avvio dell'anno scolastico, apriranno gli asili nido comunali di Catania per l'accoglienza dei bambini da 0 a 3 anni. Un avvio delle attività con quasi seicento posti disponibili per i bambini da 0 a 3 anni negli undici asili nido dislocati in nove plessi assistiti da personale specializzato tutti i giorni dalle 7.30 alle 14, sabato e domenica esclusi. Lo rende noto il Comune. "Un piccolo ma significativo traguardo di funzionalità - afferma il sindaco Enrico Trantino - che dovrebbe essere la normalità. Un aiuto per le famiglie, che ovviamente apprezzano che gli asili nido vengano aperti in contemporanea alle scuole curriculari. Un fatto il cui merito è da ascrivere a dirigenti, funzionari e impiegati dei servizi sociali, che hanno saputo programmare per tempo l'organizzazione e il funzionamento e all'impulso dato dall'assessore Bruno Brucchieri, che con entusiasmo e competenza opera in questo delicato settore dell'assistenza sociale in cui gli investimenti sono ingenti per fare fronte alle crescenti necessità di sostegno educativo delle famiglie".