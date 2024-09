Regione, Abbate (DC): entro il 2024 concorsi per 79 laureati

Nuove opportunità di lavoro presso la Regione Siciliana in arrivo per laureati. Lo annuncia l’onorevole Ignazio Abbate (nella foto) che ieri mattina ha audito in I Commissione Affari Istituzionali la dottoressa Madonia, Dirigente Generale della Funzione Pubblica e del Personale Regionale. “E’ stato illustrato in commissione – commenta il parlamentare della DC – che entro la fine dell’anno saranno banditi concorsi per l’assunzione di 63 profili di categoria D da utilizzare negli uffici economici e finanziari della Regione. Agli aspiranti è richiesto come requisito base il possesso della Laurea in Economia. Altre 16 assunzioni verranno effettuate per la mansione “controllo di gestione”. A loro sarà richiesta la laurea in Economia o Ingegneria Gestionale. A questi concorsi da mettere a bando si sommerà, all’approvazione del rendiconto, anche l’assunzione di 130 nuovi lavoratori grazie allo slittamento delle graduatorie in essere fino al loro esaurimento. Gli uffici regionali hanno bisogno di nuove immissioni in servizio a causa del blocco delle assunzioni che perdura da anni. Diventa a questo punto fondamentale approvare il consuntivo per poter assumere il nuovo personale e avviare i concorsi per dare possibilità ai nostri laureati di poter lavorare nella propria regione e nel contempo dotare i nostri uffici di personale giovane, motivato e altamente qualificato. Il prossimo anno sarà importantissimo perché tanti altri posti si creeranno attraverso l’indizione di nuovi concorsi in vari settori”.