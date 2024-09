Alla fine di agosto, nella ricevitoria della stazione di servizio Q8 in via Garibaldi, a Vittoria, è stato venduto un biglietto del "gratta e vinci" da un milione di euro. Ora che la notizia è diventata di dominio pubblico, la ricevitoria è meta di curiosi che chiedono informazioni sul fortunato avventore. Richieste inutili in quanto i titolari della ricevitoria dicono di non sapere nulla. La "caccia" continua.