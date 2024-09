Lampedusa, 76 migranti sbarcano autonomamente al molo Favaloro

Settantasei migranti, fra cui 12 minornni, sono giunti direttamente a molo Favaloro di Lampedusa.

I profughi, egiziani, etiopi e siriani, hanno viaggiato, dopo aver pagato 6mila euro per la traversata, su un barcone di 12 metri partito da Sabratah in Libia.

Nella tarda serata di ieri, giornata in cui sono stati recuperati 7 naufraghi che hanno raccontato che la loro barca si è ribaltata largo della Libia (21 i dispersi, fra cui 3 bambini), sono sbarcati 54 sudanesi e camerunensi. A soccorrerli, la motovedetta Cp327 della guardia costiera.