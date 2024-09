A Palermo 200 milioni per mobilità e rigenerazione urbana

Quattro nuove carrozze per il tram (17 milioni di euro), il completamento dell'efficientamento energetico di otto scuole (950 mila euro) e del polo tecnico comunale di via Ausonia (747 mila), la riqualificazione delle piazze di Mondello (3 milioni) e di Tommaso Natale (4 milioni),l'impianto antincendio del teatro Massimo (5,5 milioni), il rinnovamento del porto della Bandita (15,7 milioni), la rigenerazione della vegetazione e il restauro di edifici e fontane del parco della Favorita (10 milioni). Il Programma nazionale Metro Plus 2021-2027 attribuisce alla città di Palermo 191 milioni immediatamente impegnabili e 34 come premialità per gli obiettivi realizzati. Tutte le spese andranno rendicontate entro la fine del 2029. Il dettaglio degli interventi è stato presentato stamane dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla. Alle varie forme di inclusione sociale (accoglienza e assistenza) sono destinati quasi 63 milioni. Una fetta dei finanziamenti (20 milioni) è finalizzata all'Agenda digitale e avrà tra gli obiettivi la reingegnerizzazione dei servizi esistenti. Gli otto edifici scolastici da efficientare sono: le sedi centrali del Salgari e dell'Istituto commerciale Di Vittorio, il plesso Alagna della scuola Nazario Sauro, il plesso Natoli del Di Vittorio, il plesso San Ciro della scuola Orestano, il plesso Kolbe dell'Istituto commerciale Guttuso, i plessi Sacco e Vanzetti e Agostino dell'Istituto commercialeSperone-Pertini. Previsto il rinnovo degli impianti diilluminazione pubblica nell'area del quadrilatero Lazio,Strasburgo, Del Fante e Maltese (4,8 milioni). Per evitare gli allagamenti, nella zona di via Porta di Castro, nel centro storico, saranno installati collettori di raccolta delle acque meteoriche (9 milioni). Con trecentomila euro sarà completato l'impianto di illuminazione del Giardino Inglese. Saranno rinnovati numerosi impianti cittadini di illuminazione pubblica con 4,3 milioni e riqualificati i cantieri della Zisa con 7,5milioni.