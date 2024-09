Nubifragio a Milano, Seveso esonda: strade allagate e stop metro, città in tilt

Il Seveso esonda a Milano dopo il nubifragio di oggi, giovedì 5 settembre. Marco Granelli, assessore alla Sicurezza e alla protezione civile del Comune di Milano, ha annunciato che la vasca è ormai piena e il fiume ha iniziato a esondare. In precedenza l'assessore aveva comunicato l'evacuazione delle comunità Ceas e Exodus.

In città, sin dalle prime ore della mattina, le Squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute per gli effetti del maltempo. Alcuni automobilisti, rimasti bloccati nel sottopasso di viale Rubicone a Milano, sono stati costretti a salire sul tetto delle rispettive auto per l'acqua piovana infiltratasi negli abitacoli.

In un sottopasso di via Silla nel quartiere Figino quattro vetture sono rimaste in panne a causa dell'allagamento. Gli uomini del Comando di via Messina sono intervenuti per liberare le persone bloccate all'interno delle vetture. Nel complesso, decine di interventi per scantinati allagati e alberi pericolanti.

Tra gli edifici allagati anche il Palazzo di giustizia: l'atrio dell'ingresso principale è stato invaso dall'acqua, così come alcuni corridoi e vani scale.

I vigili del fuoco sono intervenuti anche nel sottopasso Dionigi Bussola in viale Cassala, dove quattro vetture sono rimaste bloccate dall'allagamento. Vigili del fuoco sono impegnati anche all'Istituto europeo di Design in via Pompeo Leoni, dove si evidenziano allagamenti nei locali tecnici e nel seminterrato.