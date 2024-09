Modica, in via Grimaldi un flash mob in memoria dell'archeologa Annamaria Sammito

Lunedì 9 settembre, dalle 15:00 alle 16:00, si terrà in Via Grimaldi a Modica un flash mob in memoria dell'archeologa Annamaria Sammito. L'iniziativa, promossa dall'Associazione Culturale VIA, ente gestore della chiesa bizantina di San Nicolò Inferiore, è stata organizzata per rinnovare la richiesta all'attuale Amministrazione Comunale e alle autorità competenti di intitolare piazzetta Grimaldi alla compianta archeologa, scomparsa prematuramente nel 2021.

Nel novembre 2023, infatti, varie associazioni della Provincia di Ragusa e molti cittadini hanno presentato all'Amministrazione comunale di Modica un'istanza, allegando oltre tremila firme e le testimonianze di archeologi di fama internazionale, autorità religiose e docenti universitari che hanno conosciuto e apprezzato Annamaria Sammito.

Sebbene la legge sulla toponomastica preveda un periodo di 10 anni dalla morte di una persona prima di poter intitolare un luogo a suo nome, è possibile richiedere una deroga in caso di persone che si siano distinte per particolari meriti. La valutazione di tali richieste spetta alla Prefettura. Questo è proprio il caso della dottoressa Sammito, funzionario direttivo archeologo della Regione Sicilia e successivamente della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Ragusa. Annamaria, tra l'altro, ha rivestito il ruolo di Direttore Onorario presso il Museo Civico di Modica, curandone la nuova sistemazione presso il Palazzo della Cultura dal 2005 al 2019. È stata anche Assessore alla Cultura del Comune di Modica durante la Giunta Buscema e, dal 2008 al 2011, ha condotto, insieme alla Dottoressa Fiorilla e al Dottor Terranova, gli scavi al castello di Modica.

Il flash mob non sarà solo un'occasione per ribadire la richiesta di intitolazione, ma anche un momento per sensibilizzare tutti sulle condizioni di degrado di piazzetta Grimaldi, da mesi al centro delle cronache per spaccio, risse e mala movida.