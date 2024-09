Oggi è una giornata triste per la comunità democratica della provincia di Siracusa che perde, con Orazio Musumeci,

un militante autentico e antico che per decenni si è battuto per migliorare le condizioni dei lavoratori. Costante negli anni il suo impegno per la comunità di Cassibile, con una instancabile spinta per la richiesta di autonomia e di valorizzazione della frazione.

A esprimere cordoglio, il senatore Dem, Antonio Nicita.