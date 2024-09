Siracusa Calcio 1924 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Mattia Puzone. Esterno difensivo classe 2006, Puzone è cresciuto nel settore giovanile del Napoli, club con il quale ha giocato anche in Uefa Youth League. Il calciatore ha già iniziato a lavorare in gruppo ed è a disposizione di mister Turati per i prossimi impegni ufficiali.