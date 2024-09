E' scomparsa a Catania la consigliera Pd Anna Vullo

E'venuta a mancare la professoressa Anna Vullo, consigliera comunale di Catania del Partito democratico e riferimento per generazioni di studenti liceali. Anche nei momenti più difficili ha continuato ad assicurare disponibilità e impegno sempre con coraggio e determinazione.

Lo scrive, su Facebook, il Pd del capoluogo etneo sottolineando che "in questo momento di dolore la segreteria provinciale e l'intero partito catanese si stringono intorno a Nino, a Gianfranco e a tutta la famiglia di Anna".

"La notizia della scomparsa improvvisa e prematura di Anna Vullo - afferma l'ex sindaco Enzo Bianco - ci lascia attoniti e sgomenti. E' una di quelle notizie che mai vorremmo sentire. Con Anna scompare una brava insegnante e una solerte consigliare comunale di Catania. Una perdita non solo per la sua famiglia ma per la Città tutta. Le mie più sentite condoglianze ai suoi fratelli Nino e Gianfranco oltre che ai familiari tutti".

"Nelle scorse ore è venuta a mancare la professoressa Anna Vullo, consigliera comunale di Catania del Partito democratico e riferimento per generazioni di studenti liceali - scrive su Fb il segretario regionale del partito, Anthony Barbarbagallo - anche nei momenti più difficili ha continuato ad assicurare disponibilità e impegno con coraggio e determinazione. In questo momento di dolore tutto il Partito democratico si stringe ai suoi cari. I sentimenti del più vivo cordoglio a Gianfranco, a Nino e a tutta la famiglia".

Il sindaco Enrico Trantino e la giunta comunale di Catania "partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa della consigliera comunale del capoluogo etneo Anna Vullo". “In un anno di lavoro comune nell’interesse della città nell’assemblea cittadina - ha detto il sindaco Trantino - abbiamo tutti potuto apprezzare il tratto signorile e discreto di Anna Vullo, partecipe attiva del lavoro degli organi comunali, sempre in prima linea per difendere gli interessi generali. Di lei conserveremo un armonioso ricordo, per avere sempre considerato, senza pregiudizi né preconcetti, le diverse sensibilità politiche, con l’unico obiettivo di raggiungere risultati positivi per i cittadini di Catania".