Aperta ad Acireale la Fiera dello Jonio: 80 espositori fino al 15 settembre

E’ stata inaugurata ieri pomeriggio nel centro storico di Acireale la Fiera dello Jonio 2024. I colori e la bellezza del Carnevale di Acireale sono quest’anno la scenografia della storica mostra mercato. Nessun taglio del nastro, ma per dare il via all’evento il sindaco Roberto Barbagallo e l’assessore alle Attività Produttive Laura Toscano hanno aperto la coloratissima porta in cartapesta realizzata dagli artisti del Carnevale, installata all’inizio del corso Umberto.

“Quest’anno abbiamo scelto di ampliare l’esposizione e renderla ancora più lineare ed elegante collegando con gli 80 stand piazza Duomo e la Villa Belvedere. La Fiera dello Jonio è una nostra tradizione che va salvaguardata e rilanciata. Abbiamo già più espositori, perché si è capito che vogliamo mantenere un buon livello e ringrazio l’assessore Toscano e gli uffici, che hanno lavorato tanto, e chi ha collaborato per l’organizzazione, -ha detto il sindaco Roberto Barbagallo-. E’ una città che, con la Fiera dello Jonio, Aci Comics e il Teatro Città, continua ad essere dinamica e attrattiva”.

“Puntiamo a valorizzare sempre di più il prodotto locale e rendere partecipi le attività locali, ha dichiarato l’assessore Toscano-. Cerchiamo sempre di crescere e migliorare, abbiamo tante novità: la cartapesta, l’area food e l’animazione giornaliera per i bambini. Ci auguriamo che la Fiera venga apprezzata dai tanti che ci verranno a trovare”.

Erano presenti con il sindaco Roberto Barbagallo e l’assessore alle Attività Produttive Laura Toscano, il presidente del consiglio comunale Michele Greco, componenti della giunta e del consiglio comunale e le forze dell’ordine.

Grandi protagonisti della prima serata sono stati anche i pasticceri acesi che hanno offerto a tutti i partecipanti una mega torta.

La Fiera dello Jonio sarà aperta tutti i giorni da fino a domenica 15 settembre dalle 17 alle 23 e la domenica anche dalle 10 alle 13.