Il M5s deposita la norma sulla ecotassa: dovrebbe fermare le discariche

Il Movimento 5 Stelle Sicilia ha depositato la norma sulla "ecotassa", una tariffa a carico dei proprietari delle discariche ed in favore dei Comuni nei cui territori insistono gli impianti. Gli introiti serviranno anche ad intervenire per implementare i modelli di raccolta differenziata."In un momento storico - spiega il coordinatore regionale Nuccio Di Paola - in cui i Comuni sono costretti a pagare le conseguenze di una pessima gestione regionale dei rifiuti che provoca danni non solo in termini economici, legati agli extracosti per il conferimento degli stessi, ma anche e soprattutto sotto il profilo della tutela dell'ambiente, si pensi ai territori nelle cui prossimità sorgono discariche, ci è sembrato doveroso intervenire con una norma che quantomeno offrisse un minimo di ristoro". "La nostra proposta sulla 'ecotassa' nel recepire la norma nazionale, - aggiunge - interviene aumentando la tariffa in modo progressivo per i prossimi tre anni nei confronti dei titolari delle discariche, aumentando l'aliquota a favore dei Comuni, premiando quelli che riciclano di più e colpendo anche i termovalorizzatori che in questo modo anche loro saranno tenuti a pagare una tassa a favore dei Comuni nei quali dovrebbero sorgere".