Un imprenditore è morto travolto dal materiale mentre stava lavorando in un cantiere. È accaduto a Tignale, sulla sponda bresciana del Garda.

La vittima è Alberto Tedeschi, 51 anni: non è riuscito ad allontanarsi quando le solette interne dell'immobile che stava ristrutturando sono collassate e lo hanno travolto.

Gravissimo anche l'operaio che era con lui e che è stato trasferito in ospedale.