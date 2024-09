Il Catania mette sotto la Juve, meritato successo dei rossazzurri per (1 - 3)

Partita dalle mille emozioni quella tra Juve Next Gen e Catania dell'ex Sturaro (arrivato lo scorso anno in Sicilia). La squadra allenata di Montero non riesce a dare continuità alla vittoria contro la Casertana e perde in casa contro i siciliani. La prima frazione non prevale nessuno ma gli etnei passano avanti al 25' grazie alla punizione precisa e potente battuta da Anastasio: la barriera si apre e Daffara non può fare nulla. Nella ripresa al 61' Inglese, entrato al 46esimo, raddoppio con un bel mancino in girata poi succede di tutto.

Prima l'espulsione di Ierardi (somma di ammonizioni) e nemmeno un minuto più tardi Papadopoulos entra male su Anastasio e si prende il rosso diretto. Momento concitato del match con Montero a provare il tutto per tutto con i cambi. Afena Gyan al 79' trova l'eurogol con un destro al volo dal limite dell'area. La gioia e la spernza dura soltanto 4 minuti, perchè il Catania prima dello scadere, cala il tris. Ci pensa Quaini a firmare il gol della tranquillità.