A Marzamemi cinque giorni dedicati a cinema e musica: al via 'Cinefest'

Cinque giornate all'insegna di cinema, letteratura, arte, scienza e cultura enogastronomica a Marzamemi (Siracusa) che accende i riflettori sulla terza e rinnovata edizione del 'Marzamemi CineFest', in programma dall'11 al 15 settembre. Organizzato e prodotto dalla Pro Loco Marzamemi, il programma 2024 cresce e si rifà il look tante le novità e una nuova direttrice artistica, Rossana Danile che ne ha tracciato la nuova rotta e delineato i contorni. Un programma fitto di eventi e ricco di contenuti che culminerà con l'assegnazione di Premi e riconoscimenti da parte di una giuria tecnica e scientifica con la presenza di importanti e significativi ospiti. Questi i Premi: Premio alla Sceneggiatura Vitaliano Brancati, con l'impegno nel voler creare il giusto riconoscimento di valore alle sceneggiature dalle quali deriva tutto il processo creativo e produttivo della filiera del cinema. Premio Internazionale 'Nuovi Innesti'. Il riconoscimento speciale viene assegnato dal Comitato Tecnico-Scientifico a figure professionali e artistiche che si distinguono per il loro contributo significativo alla promozione e al rilancio del cinema, delle arti e della scienza, sia nel contesto nazionale che internazionale. Questo premio intende valorizzare innovazione e la creatività di coloro che, attraverso il loro lavoro, apportano nuove prospettive e stimoli in questi settori. Premio Registro Attrici Attori Italiani (Raai), associazione nata per il riconoscimento dell'identità e la tutela della professione di attrice e attore, presieduta da Raffaele Buranelli che evidenzia l'impegno del Marzamemi CineFest nel promuovere il nuovo cinema italiano e valorizzare le future generazioni di interpreti. In occasione del Festival, il Raai consegnerà un premio speciale ad un'attrice e ad un attore emergente. Premio Nazionale Italian Ambassador per valorizzare le attrici e gli attori italiani che, con la loro eccellenza professionale e il loro impegno sociale, promuovono la cultura italiana, i suoi luoghi e le sue tradizioni. La grande musica Jazz sarà protagonista e colonna sonora dell'edizione 2024 del Marzamemi Cinefest. Ad inaugurare il festival, sarà l'orchestra Jazz di 20 elementi del Liceo Musicale ''G. Verga'' di Modica, mentre il concerto della serata conclusiva regalerà al pubblico le note Jazz di artisti di fama internazionale come Patrick Clahar, Mimmo Campanile, Vito Di Modugno e la raffinata voce di Joice E. Yuille. Ogni giorno, proiezioni e dibattiti in quattro differenti luoghi e a fare da fil rouge, la filmografia del regista italo americano Francis Ford Coppola che sarà protagonista della retrospettiva curata dal regista Michele Russo. 'Innesti Film Industry' è una delle importanti novità di questa terza edizione e sabato 14 settembre, sarà un giorno produttivo con un evento dedicato alle Pmi nazionali e internazionali con l'obiettivo di connettere la filiera del cinema e dell'audiovisivo, offrendo supporto a produttori e autori nel trovare i partner più adatti alle esigenze dei propri progetti. Nella giornata di work & business, le produzioni cinematografiche iscritte all'evento presentano i progetti in fase di sviluppo e ne esplorano altri. I partecipanti, sia in presenza che in collegamento, condividono momenti di networking come speed meeting tematici e pitching di storytelling. La prima edizione di Innesti Film Industry si focalizza sul supporto allo sviluppo, alla produzione e alla distribuzione di lungometraggi, cortometraggi e documentari. Il Festival cresce e in linea con la sua nuova direzione, grazie all'incarico conferito per volontà della Proloco Marzamemi e del suo Presidente Nino Campisi a Rossana Danile, si connette alla città di Noto.