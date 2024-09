Pattugliatore soccorre 74 migranti a Lampedusa: 297 ospiti nell'hotspot

Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa, in 74 sono stati soccorsi dal pattugliatore Paolini della Guardia di finanza. I gruppi viaggiavano su due barconi: sul primo 60 bengalesi, egiziani e siriani; 14 tunisini erano a bordo dell'altro. Sono stati portati all'hotspot dell'isola dove, al momento, ci sono 297 ospiti. Trasferimento in mattinata per 146 di loro, imbarcati sul traghetto di linea che arrivera' in serata a Porto Empedocle.