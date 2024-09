Per quanto riguarda il ponte sullo stretto di Messina, l'obiettivo è "arrivare all'approvazione del progetto in via definitiva del Cipess entro l'anno 2024, con l'avvio dei cantieri immediatamente conseguente". Lo ha affermato il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini nel suo intervento al Forum TEHA a Villa d'Este a Cernobbio.