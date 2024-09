Droga, offre soldi ai carabinieri per chiudere un occhio: arrestato a Napoli

Offre denaro ai carabinieri per 'chiudere un occhio' sulla droga in auto e finisce in manette. E' successo a Palma Campania durante un controllo in strada. I militari hanno trovato nell'auto di un 30enne, originario del Bangladesh, una dose di cocaina e una di hashish. Una quantità esigua, lontana dall'essere rilevante penalmente. I carabinieri si sarebbero limitati ad una sanzione amministrativa e una segnalazione alla Prefettura per uso di stupefacenti, ma l'uomo, per invitarli a lasciar correre, prima ha offerto denaro a uno dei militari, poi alzando la posta ha consegnato nelle sue mani il suo portafogli. I carabinieri hanno restituito il portafogli e gli hanno stretto le manette ai polsi. Il 30enne è stato arrestato per istigazione alla corruzione. E' ora in carcere, in attesa di giudizio.