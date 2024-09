Dramma della solitudine a Catania, 78enne trovato morto nell'abitazione

Tragedia nei giorni scorsi in via Cagliari a Catania. In un appartamento di questa strada un uomo di 78 anni è stato trovato senza vita nella giornata di ieri, ma la morte è avvenuta nei giorni scorsi. Secondo quanto riferito dalla sala operativa della Questura di Catania, la morte è avvenuta per cause naturali. Le indagini da parte della Polizia Scientifica e della Volanti si sono concluse e la salma è stata trasferita già in obitorio. L'uomo viveva da solo e non aveva familiari accanto