Fondazione Carnevale di Acireale, si dimette il presidente Ardita

Il sindaco Roberto Barbagallo, con l’assessore alla Cultura e al Turismo Enzo Di Mauro e i componenti della Giunta, ringrazia Nando Ardita per l’amore e l’impegno con cui ha rivestito la carica di presidente del Cda della Fondazione del Carnevale di Acireale.

“Prendiamo atto delle dimissioni del presidente del Cda della Fondazione del Carnevale Nando Ardita. E’ una scelta che ci rattrista, ma che rispettiamo, consapevoli che non sia stata presa a cuor leggero. Ringraziamo Nando Ardita, come presidente e come uomo, per l’amore e l’impegno con cui ha lavorato e con cui ha guidato l’imponente e complessa macchina del Carnevale. La sua guida ha dato lustro al Carnevale di Acireale, alla Festa dei Fiori e a tutte le manifestazioni collaterali organizzate nel corso dell’anno. Nando Ardita è stato un ottimo presidente, ma siamo certi di poter contare ancora sulla sua collaborazione e sul suo prezioso contributo, perché la passione sempre mostrata per la Città continuerà al di là dell’incarico”.