Consorzio bonifica Calabria, sì dal Mit a fattibilità diga Pantaleo

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche, a seguito dell'istruttoria di competenza, ha comunicato al commissario del Consorzio di bonifica della Calabria il proprio parere favorevole di fattibilità tecnico-economica per il recupero dell'invaso "Timba Pantaleo", sul torrente "Lordo", nel territorio del comune di Siderno.

Il progetto prevede la messa in sicurezza del pozzo di accesso alla camera di manovra delle paratoie, il ripristino della corretta funzionalità dell'invaso, il consolidamento del versante ed opere accessorie.

L'Importo dei lavori é di quasi 25 milioni di euro.