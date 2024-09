Modica, riprende l'attività dell'Unitre: già in programma un viaggio sociale a Napoli

Con l'apertura al pubblico degli uffici sociali presso la sede operativa di via Sorda Sampieri 128, presso l'Icotea, riprende, dopo la pausa estiva, l'attività dell'Unitre di Modica. Dal 9 settembre detti uffici, saranno aperti, dalle 10,00 alle 12,00, nei giorni di Lunedì, mercoledì e venerdì. Di fatto sono stati avviati i passaggi e le procedure per la programmazione dell'anno Anno Accademico 2024/2025, col pieno coinvolgimento dei soci, dei docenti e dei responsabili coinvolti in applicazione del volontariato che caratterizza l'attività dell'associazione, .

Per mercoledì 11 settembre è prevista la riunione del Consiglio Direttivo che dovrà, fra l'altro, convocare l'assemblea nel corso della quale saranno presentate le tracce del programma e saranno raccolte le indicazioni provenienti dai soci per arrivare alla definitiva pianificazione dell'attività e delle iniziative che impegneranno l'Unitre della città della contea nel futuro Anno Accademico che sarà presentato ed avviato entro il prossimo mese di ottobre.

Intanto entro lunedì 9 settembre i soci interessati dovranno comunicare il loro interesse a partecipare al viaggio sociale programmato dal 15 al 20 ottobre per visitare Napoli, Caserta, Capri, Pompei, Positano, Amalfi e la costa amalfitana, ecc., con fermata in itinere a Reggio Calabria (all'andata) per visitare i Bronzi di Riace e a Tropea (nel viaggio di ritorno) .