Consorzio Melinda presente al G7 Agricoltura di Siracusa

Il Consorzio Melinda sarà presente a Expo Divinazione, organizzato dal ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare, a Ortigia dal 21 al 29 settembre in occasione del G7 Agricoltura. Sabato 21 settembre alle 11 in piazza Minerva a Siracusa è prevista la presentazione del progetto 'Funivia delle mele', il primo impianto a fune al mondo destinato al trasporto delle mele dai campi alle celle ipogee della miniera di Rio Maggiore, e l'inaugurazione di Melinda Theatre. Il 24 settembre invece, a Palazzo Vermexio, sempre a Siracusa, è in programma la tavola rotonda 'Ortofrutta italiano, il valore di una filiera: le proposte delle imprese ai grandi della Terra'.