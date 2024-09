Schiaffi e insulti alla moglie, arrestato a Cirò Marina

I carabinieri hanno arrestato a Cirò Marina un uomo di 48 anni, che per mesi, secondo l'accusa, ha messo in atto comportamenti improntati a violenza fisica e verbale ai danni della moglie, inducendola a denunciarlo.

Già nel febbraio dello scorso anno la donna era stata costretta a rivolgersi ai carabinieri per denunciare le violenze del marito, ma successivamente aveva deciso di concedere all'uomo un'ultima possibilità, riaccogliendolo in casa.

La scorsa estate, però, il quarantottenne ha rimanifestato le sue condotte violente e vessatorie.

In un'occasione, tra l'altro, la moglie dell'uomo, di fronte ad una nuova esplosione di violenza da parte del marito, é stata costretta a barricarsi in una stanza.

Il quarantottenne però non ha desistito ed ha sfondato la porta della stanza. La donna ha così deciso di rivolgersi nuovamente ai carabinieri, facendo scattare le indagini che hanno portato all'arresto dell'uomo.

Per il quarantottenne l'autorità giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere.