Sicilia, Fitch conferma rating "BBB" con outlook stabile

L'Agenzia internazionale di rating "Fitch" conferma il suo rating per la Sicilia al livello "BBB" con outlook stabile.

L'agenzia di rating ha diramato il suo giudizio che conferma l'innalzamento delle valutazioni promosso già nell'analisi dello scorso anno e confermato, nel corso del 2024, anche da Moody's e Standard & Poor's.

"Questa conferma - si legge nel comunicato dell'agenzia - riflette le aspettative di Fitch secondo cui i parametri di debito della Sicilia rimarranno in linea con il rating, anche in uno scenario di rallentamento delle entrate operative e di aumento del debito netto, dovuto alle esigenze di finanziamento del piano di investimenti della Sicilia!".