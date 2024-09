Acate, al via "Settembre e autunno a Biscari": si comincia con la festa della pizza

Ad Acate anche quest’anno si magnificherà la pizza, uno dei piatti più conosciuti e apprezzati della tradizione gastronomica italiana. Si svolgerà giovedì e venerdì nel centro storico della cittadina iblea la seconda edizione della Sagra, alla quale hanno aderito sei imprenditori locali. Con questo evento prende il via il "Settembre e autunno a Biscari", il cui programma a breve sarà ufficializzato.

Ad animare la manifestazione il Trio Jazz "Tritono", "Uptown Funky" e "Bojangbannation" (African music), "Error 404" e "Deva".

Per il sindaco Gianfranco Fidone e l’assessore alla Cultura, Spettacolo e P. I. Giuseppe Raffo, un’altra occasione per valorizzare le bellezze monumentali del paese e gustare le specialità locali ascoltando buona musica.