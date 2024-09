UniCredit ha acquistato la quota del 4,49% (circa 53,1 milioni di azioni) che lo Stato tedesco ha messo in vendita in Commerzbank Il prezzo è di 13,20 euro per azione (superiore al prezzo di chiusura giornaliero di 12,60 euro per azione).La quota è stata venduta per circa di 702 milioni di euro. spiega l'Agenzia finanziaria del Paese in un comunicato.

L'offerta è stata significativamente superiore a tutte le altre.