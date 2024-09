"Open Days" all’Oratorio Salesiano di Ragusa: il nuovo anno è pronto a decollare

L'Oratorio dei Salesiani di Ragusa è pronto a partire con le nuove attività formative e sportive per l’anno pastorale 2024-2025.

In questi giorni è stato lanciato l'evento degli Open Days, un'occasione speciale per conoscere da vicino le attività educative, ricreative e spirituali che animano la nostra realtà. Sono invitati tutti, grandi e piccoli, a partecipare a questo evento per scoprire le tante opportunità che l'oratorio offre.

"Invito a venire a visitare il nostro oratorio" – afferma don Enrico Frusteri, responsabile dell'oratorio – "per conoscere al meglio le nostre attività. Siamo pronti a ripartire per un anno ricco di avventure, la famiglia oratoriana è pronta ad accogliere quanti vorranno vivere esperienze nuove. Sempre con lo stile di don Bosco."

Gli Open Days sono l'occasione perfetta per avvicinarsi al mondo salesiano e scoprire come i valori di don Bosco si traducano in esperienze formative e divertenti, dedicate ai giovani e alle famiglie. Dalla catechesi alle attività sportive, dai laboratori creativi agli eventi comunitari, l’oratorio è un punto di riferimento per la crescita umana e spirituale di ciascuno.

"Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme la gioia di stare insieme e vivere l'oratorio come una seconda casa. Il nostro cortile è sempre aperto anche solo per tirare un calcio ad un pallone e scambiare qualche battuta tra amici", conclude don Enrico Frusteri Chiacchiera.

Per partecipare agli Open Days basta visitare il portale dei Salesiani Ragusa: https://www.salesianiragusa.it/opendays/, dove sarà possibile visionare le attività proposte. Attraverso le PGS – Polisportive Giovanili Salesiane sarà possibile svolgere attività sportive anche grazie a una collaborazione con l’ASD Ragusa Calcio 1949, società storica della città

Inoltre, l’oratorio, attraverso il Turismo Giovanile e Sociale, promuove il turismo associativo per formare in modo integrale i giovani. Tra le altre attività, il CGS si occupa di attività culturali, cinematografiche e teatrali. Infine, sono previsti gruppi formativi per le diverse fasce d’età, percorsi di formazione integrale umana e spirituale, laboratori musicali e laboratori espressivi.