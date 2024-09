Manifestazione a Menfi, torna 'l'alba della legalità'

Nel territorio del Belice cambiano i tempi, cambiano le dinamiche dell'associazione mafiosa, cambiano gli uomini al comando e continuano i blitz antimafia che periodicamente decapitano le cosche le cui teste, però, continuano a ricrescere. Ciò che non cambia, però, è la presenza dell'associazionismo antimafia che ha in Libera un fermo punto di riferimento. E proprio Libera, presidio di Santa Margherita di Belice e Montevago coordinato da Antonella Borsellino, anche lei familiare di vittime innocenti di mafia, organizza per il secondo anno consecutivo a Menfi, dopo oltre 15 edizioni a Santa Margherita di Belice. "L'alba della Legalità". Saranno presenti Brizio Montinaro, fratello dell'agente di scorta del giudice Falcone ucciso con il magistrato il 23 maggio del 1992; Daniela Troja, presidente della sezione penale del Tribunale di Trapani;

Annamaria Picozzi, procuratore aggiunto del tribunale di Palermo;

Antonio Balsamo, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione; Salvatore Vella, procuratore capo del Tribunale di Gela; Fina Vento, familiare di vittima innocente di mafia; Antonio Vassallo, fotografo e testimone della strage di Capaci; Sade Mangiaracina, Francesco Fiore e Flavio Leone, ideatore dell'evento "A nome loro".

L'evento, completamente gratuito e aperto a tutti, si terrà sabato 14 settembre dalle ore 20.30 in Piazza Vittorio Emanuele, a Menfi.