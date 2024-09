Con l'auto finiscono fuori strada sulla Modica-mare: ferite due giovani donne

Se la sono cavata con qualche ferita non grave e molto spavento due giovani donne che, a bordo di una Renault Captur, sono finite in un terreno adiacente alla Modica-Marina. La conducente della vettura ha perso il controllo del mezzo che si è capovolta finendo in un campo. Sono state soccorse e trasportate all'ospedale di Modica dopo che i vigili del fuoco le hanno tirate fuori dalla vettura. Nell'incidente non sarebbero state coinvolte altre auto.

(Foto Franco Assenza)