Sequestrati beni per 300 mila euro a imprenditore del Cosentino

I finanzieri del Comando provinciale Cosenza, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Catanzaro - Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione - ha sequestrato un immobile e quote societarie nella disponibilità di un imprenditore di San Marco Argentano, ritenuto connotato da un'elevata "pericolosità economico-finanziaria".

La richiesta di sequestro è stata avanzata dalla Procura di Cosenza sulla base di indagini svolte dai finanzieri della Compagnia di Paola che avrebbero evidenziato la "pericolosità sociale" dell'imprenditore, in relazione a numerose condanne, anche definitive, pronunciate a suo carico per reati fiscali e contro il patrimonio.

Attività che secondo l'accusa hanno consentito all'imprenditore di accumulare un ingente patrimonio, ritenuto non coerente con la sua capacità reddituale.

Il sequestro di prevenzione ha riguardato un appartamento a Belvedere Marittimo nonché le quote societarie di un'impresa operante nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti alimentari.

Il valore dei beni, stimato in oltre 300 mila euro, è risultato, per l'accusa, sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati dall'uomo, dal suo nucleo familiare e dai soggetti giuridici allo stesso riconducibili.