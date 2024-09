Il Papa a Singapore: "Non escludere gli emarginati dal progresso"

Parlando alle autorità di Singapore, papa Francesco - che si trova a Singapore - ha evidenziato "il rischio che un certo pragmatismo e una certa esaltazione del merito comportano, vale a dire la conseguenza non intenzionale di legittimare l'esclusione di coloro che si trovano ai margini dei benefici del progresso".

Il Pontefice ha auspicato "che venga prestata particolare attenzione ai poveri, agli anziani e per tutelare la dignità dei lavoratori migranti", e che gli sforzi per migliorare le condizioni di vita dei cittadini "continuino fino a coinvolgere pienamente tutti gli abitanti di Singapore".

"Le sofisticate tecnologie dell'era digitale e i rapidi sviluppi nell'uso dell'intelligenza artificiale non possono farci dimenticare che è essenziale coltivare relazioni umane reali e concrete; e che queste tecnologie si possono valorizzare proprio per avvicinarsi gli uni agli altri, promuovendo comprensione e solidarietà, e non per isolarsi pericolosamente in una realtà fittizia e impalpabile.

