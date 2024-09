Valerio Lundini ha aperto il "Reggio live fest 2024"

Sorrisi, tanto divertimento e rock surreale con l'originale Valerio Lundini, insieme ai "Vazzanikki", la sua band di scatenati musicisti, in apertura della sette giorni del "Reggio Live Fest", sul lungomare "Italo Falcomatà" di Reggio Calabria.

É stato un ottimo avvio per il festival del brand regionale "Calabria straordinaria", diretto da Ruggero Pegna e realizzato con il contributo della Regione e del Comune e della Città Metropolitana.

Davanti all'imponente palcoscenico allestito all'inizio del lungomare "Italo Falcomatà", i fan di uno dei personaggi più innovativi della tv italiana sono arrivati in migliaia e sono stati premiati da uno spettacolo di qualità.

"Volevo aprire il festival con una proposta nuova ed insolita - ha affermato Ruggero Pegna - ed il pubblico reggino, e non solo, ha dimostrato di essere sul pezzo, cantando, applaudendo e divertendosi con l'autentico show di un artista giovane ma straordinario, come attesta il suo travolgente successo".

Lundini ha cantato, suonato, ballato, improvvisato gag esilaranti, scendendo anche tra il pubblico come uno "jazz street band".

Ad accompagnarlo un valido gruppo di musicisti composto da Andrea Angelucci e Flavio De Novellis alle chitarre, Paolo Di Gironimo al basso, Gianluca Sassaroli alla batteria ed Olimpio Riccardi al sax, tutti anche voci.

Lundini, con la sua comicità stralunata e innovativa, ha presentato tutti i suoi cavalli di battaglia, da "Edoardo Bannato" ai pezzi dell'ultimo album "Innamorati della vita", tutti molto apprezzati dal pubblico.