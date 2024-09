Laboratorio di droga a Ballarò con 4,5 chili di eroina: due arresti a Palermo

La polizia di Stato ha arrestato due nigeriani O.U. 39enne e U.N.F. 49enne accusati di produzione e spaccio di stupefacenti scoprendo un vero e proprio laboratorio per la produzione ed il confezionamento della droga nel mercato di Ballarò a Palermo. Il sequestro è stato compiuto dai Falchi della squadra mobile che in un appartamento hanno trovato circa 4 chili e mezzo di eroina e cocaina purissime che, se immesse sul mercato delle piazze di spaccio, avrebbero fruttato, al dettaglio, cifre non distanti dai seicentomila euro. Sono stati trovati e sequestrati 3,5 chilogrammi di eroina ed 1 chilogrammo di cocaina. Parte dello stupefacente era già confezionato e racchiuso in centinaia di ovuli. In casa c'erano anche 60 mila euro. Sequestrato, inoltre, tutto l'occorrente per la lavorazione come sacchetti in cellophane, frullatori, coltelli, cucchiai piatti e bilancini di precisione, nonché la somma di quasi sessantamila euro e ben 12 telefoni cellulari.