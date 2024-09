Doppietta in Sicilia nel Lotto. Nell’estrazione di giovedì 12 settembre, come riporta Agipronews, si registrano due vincite in regione: la più alta con un terno da 22.500 indovinato a Sciacca, in provincia di Agrigento, l’altra – sempre con un terno – a Furnari, in provincia di Messina. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 894 milioni di euro in questo 2024.