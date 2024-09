Catania, distrutti 50 chili di pollo: ristoratore sanzionato a Ognina

I carabinieri del Nas hanno ispezionato una gastronomia in zona Ognina. I militari hanno contestato al titolare, un 39enne, hanno contestato alcune violazioni nel settore igienico-sanitario, in quanto il locale era privo di autorizzazione alla preparazione degli alimenti. L’uomo, inoltre, non aveva applicato le procedure di autocontrollo HACCP previste dalla normativa e gli alimenti conservati in cucina mancavano di tracciabilità. Per tali motivi, sono stati sequestrati e distrutti più di 50 cili di pollo e altri 50 kg di verdure, con una sanzione di 3.750 euro.

Al medesimo ristoratore è stata comminata anche una sanzione per occupazione abusiva di suolo pubblico in quanto, nel piazzale antistante l’attività, aveva disposto non solo tavoli e sedie ma anche un braciere con cappa aspirante e un espositore metallico dal quale i clienti potevano scegliere le pietanze che lui, subito dopo, arrostiva sul barbecue. Il tutto senza alcuna autorizzazione. Inoltre, per proteggere gli avventori dal solleone, il 39 enne aveva anche installato una tenda parasole senza alcuna autorizzazione. Ovviamente tutto il materiale che era stato collocato in strada, unitamente alla tenda, è stato sequestrato e affidato al deposito comunale.