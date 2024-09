'Visiona Movie Fest' al Garibaldi di Piazza Armerina il 27 e 28 settembre

Il Visiona Movie Fest torna a Piazza Armerina. Venerdì 27 e sabato 28 settembre al teatro comunale Garibaldi si svolgerà la quinta edizione (seconda volta per il comune ennese), curata da Hemingway & Co e Driadi Produzioni e in collaborazione con il Comune, per la direzione artistica di Caterina Baglio e Dario Lessa.

«Felici e onorati di tornare nella splendida Piazza Armerina - hanno dichiarato - Caterina Baglio e Dario Lessa - città accogliente e sensibile all’arte e alla cultura. Anche quest’anno il VISIONA MovieFest porterà con se la magia e la potenza dell’arte cinematografica, grazie ai racconti di attori e registi».

La formula dell'evento prevede la proiezione di filmati che rappresentano le scene più iconiche della filmografia degli ospiti, con il commento degli stessi attori e registi presenti, intervistati da giornalisti e personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo.

I retroscena, il dietro le quinte, le curiosità e anche gli omaggi all'autore: due giorni in cui verranno celebrati alcuni tra i più importanti e autorevoli personaggi del cinema italiano.

Tra gli ospiti di questa edizione: Alvaro Vitali, Francesco Scianna, Tony Sperandeo, Francesco Montanari, Mimmo Calopresti, Giovanni Esposito, Antonella Ponziani, Grazia Schiavo. Saranno presenti anche Aldo Baglio, Silvana Fallisi e numerosi altri artisti.

Il palcoscenico del Visiona Movie Fest ha visto susseguirsi ospiti del calibro di Aldo, Giovanni e Giacomo, Valentino Picone, Roberto Lipari, Andrea Roncato, Anna Galiena, Sergio Friscia, Debora Villa, Fabio Rovazzi, Silvana Fallisi, Giovanni Cacioppo, Giampietro Preziosa, Marco Puccioni, Simone Petralia, Luca Calvani, Francesco Ciampi, Francesco Vecchi, Gianni Barbacetto, Andy Fumagalli dei Bluvertigo, Valeria Rossi, e tanti altri.

“Questo evento - ha dichiarato il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata - rappresenta un’importante vetrina per il cinema e l’arte ed è anche un’occasione per valorizzare il nostro territorio, che si conferma come punto di riferimento culturale per tutta la Sicilia".

“La cultura cinematografica - ha detto Ettore Messina, assessore alla Cultura - è un potente strumento di narrazione e riflessione, e siamo lieti di sostenere un evento che contribuisce a far crescere la consapevolezza culturale nella nostra città".

Come nella scorsa edizione, una parte dei proventi della vendita dei ticket d'ingresso al teatro saranno destinati a scopi benefici. Quest'anno l'associazione individuata è "L'Albero della Vita".

PROGRAMMA

Venerdì 27 settembre:

Alle 10.30 - proiezione integrale per gli studenti del docufilm “Con un battito di ciglia”, lungometraggio che tratta il tema della SLA con Drusilla Foer, Aldo Baglio e Antonio Ornano. Presente l’autore Andrea Frassoni.

Ingresso ore 18.00 con red carpet

Alle 18.30 - introduzione Dario Lessa, ringraziamenti e saluti di benvenuto. Intervengono il sindaco Nino Cammarata e l’assessore Ettore Messina, un rappresentante dell’associazione L’albero della Vita.

Alle 18.40 - introduzione musicale con esecuzione di due brani.

Alle 18.50 - intervento main sponsor Decò (intervista e proiezione spot).

Alle 19.00 - Omaggio a Grazia Schiavo: tramite un’intervista e le proiezioni delle scene più celebri dei suoi film verrà ripercorsa la carriera dell’attrice. Consegna premio. Modera la giornalista Diana de Marsanich.

Alle 19.40 - Omaggio a Francesco Scianna: tramite un’intervista e le proiezioni delle scene più celebri dei suoi film verrà ripercorsa la carriera dell’attore. Consegna premio. Modera la giornalista Diana de Marsanich.

Alle 20.20 - Intervento della Cooperativa La Meridiana che descrive il docufilm “Con un battito di ciglia” attraverso l’autore Andrea Frassoni.

Alle 20.35 - Omaggio a Tony Sperandeo: tramite un’intervista e le proiezioni delle scene più celebri dei suoi film verrà ripercorsa la carriera dell’attore. Consegna premio. Modera la giornalista Diana de Marsanich.

Alle 21.30 - Chiusura serata

Sabato 28 settembre

Alle 10.30 - proiezione gratuita e integrale per gli studenti del docufilm “Con un battito di ciglia”, lungometraggio che tratta il tema della SLA con Drusilla Foer, Aldo Baglio e Antonio Ornano. Sarà presente l’autore Andrea Frassoni.

Ingresso ore 18.00 con red carpet

Alle 18.30 - introduzione Dario Lessa, ringraziamenti e saluti di benvenuto. Intervengono il sindaco Nino Cammarata e l’assessore Ettore Messina, un rappresentante dell’associazione L’albero della Vita.

Alle 18.40 - intervento main sponsor Decò (intervista e proiezione spot).

Alle 18.50 - Il regista Mimmo Calopresti presenta il suo ultimo docufilm “Cutro, Calabria, Italia”, proiezione video “trailer” e consegna premio. Modera l’intervento la giornalista Diana de Marsanich.

Alle 19.20 - Omaggio all’attrice Antonella Ponziani tramite la proiezione di alcuni momenti dei suoi film. Consegna premio. Intervista Diana de Marsanich.

Alle 19.50 - Giovanni Esposito: un omaggio alla sua carriera tramite la proiezione di video con le scene più rappresentative e iconiche dei suoi film. Consegna premio. Intervista Diana de Marsanich.

Alle 20.20 - Francesco Montanari: omaggio alla carriera del celebre attore, proiezione di un video con le scene più iconiche dei suoi film. Consegna premio. Modera Diana de Marsanich.

Alle 20.50 - Alvaro Vitali: omaggio alla carriera del celebre attore, proiezione di un video con le scene più iconiche dei suoi film. Consegna premio. Modera Diana de Marsanich.

Alle 21.30 - Chiusura serata.