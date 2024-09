I 'social diffondono disinformazione', è scontro tra Australia e Musk

Botta e risposta tra Elon Musk e il primo ministro australiano Anthony Albanese: il magnate della tecnologia ha attaccato il governo di Canberra, definendolo "fascista", per aver proposto una legge che prevede multe salate per i social media che diffondono disinformazione. Il capo dell'esecutivo ha risposto al magnate sottolineando che i social media "hanno una responsabilita' sociale". "Se Musk non lo capisce, questo dice piu' su di lui che sul mio governo", ha aggiunto.