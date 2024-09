Accesero fumogeni in curva sud per Catania - Benevento: emessi quattro Daspo

Nel corso della partita Catania-Benevento, disputatasi lo scorso 2 settembre, allo stadio “Angelo Massimino”, nel settore curva sud, sono stati accesi diversi artifizi pirotecnici, fumogeni, che hanno causato una condizione di pericolo per l’incolumità dei sostenitori che si trovavano in quel settore per assistere alla partita.

A seguito di tale condotta delittuosa, la squadra “tifoserie” della Digos etnea ha avviato una mirata indagine finalizzata all’individuazione dei responsabili.

La complessa attività di indagine, condotta dai poliziotti della Digos, attraverso l’attenta visione delle immagini prodotte dal sistema di videosorveglianza dell’impianto sportivo, nonché di quelle effettuate dagli agenti del Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica ed i connessi riscontri dei report identificativi ai tornelli, ha consentito di individuare ed identificare quattro supporter appartenenti ai gruppi organizzati della curva sud i quali sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria, secondo la specifica normativa antiviolenza negli stadi, per il possesso e l’accensione di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive.

La successiva attività condotta dalla Divisione Polizia Anticrimine, ha consentito al Questore di Catania di emettere, nei confronti dei quattro, il provvedimento di DASPO, con il quale l’Autorità di Pubblica Sicurezza può disporre il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, nonché a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle stesse.