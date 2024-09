La Volley Modica presentata alla città: debutto in A3 al PalaRizza il 13 ottobre

Conclusa la terza settimana di preparazione in vista dell'avvio del campionato di serie A3, dove l'Avimecc Modica sarà ai nastri di partenza per il sesto anno consecutivo, il sestetto biancoazzurro è stato presentato ufficialmente alla città.

In un Auditorium “Pietro Floridia” gremito, la dirigenza presieduta da Ezio Aprile, nella serata presentata dalla giornalista Chiara Scucces, ufficializzato gli obiettivi e i programmi stagionali e dalla voce del Direttore Generale Luca Leocata ha ringraziato gli sponsor che hanno sposato la causa della Volley Modica unica squadra a rappresentare la Sicilia in un campionato importante come la Serie A3.

Presente alla presentazione dei “Galletti” il sindaco Maria Monisteri, il presidente del Consiglio Comunale, Maria Cristina Minardo, il presidente del Comitato Monti Iblei, Gianni Giurdanella e il consigliere Regionale, Alice Garofalo.

Intanto, la dirigenza biancoazzurra sta lavorando per completare il roster a disposizione di coach Enzo Distefano che sta facendo faticare i suoi ragazzi che con spirito di abnegazione stanno spingendo al massimo per ritrovare la migliore forma prima dell'avvio del campionato previsto per il 13 ottobre al “PalaRizza” con la sfida a Reggio Calabria.

“Abbiamo concluso la terza settimana di preparazione - spiega Enzo Distefano – e sono soddisfatto di come sta evolvendo la situazione perchè stiamo mettendo sempre più benzina nelle gambe continuando il lavoro in sala pesi al quale questa settimana è stato aggiunto il lavoro sulla sabbia e in acqua ci ha dato ancora più intensità. Buoni anche i primi spunti avuti dal campo e dalle prime prove di sistema di gioco che stiamo studiando ogni giorno con ottime risposte avute dai ragazzi. Ieri ci siamo presentati alla città – continua – ed è stato bello vedere in sala tante persone che spero vengano a seguirci in massa anche al “PalaRizza” perchè ci spronerebbero a dare sempre il massimo. Ringrazio la dirigenza per quello che sta facendo e che continua a fare per completare la squadra e so che quanto prima ci saranno delle novità importanti che ci ripagano delle vicissitudini vissute in estate. Spero proprio che la presentazione fatta di venerdì 13 sia di buon auspicio”.

Il tecnico dell'Avimecc Modica, nei giorni scorsi è stato insignito del prestigioso premio “Barbagallo” un riconoscimento che premia la vocazione al lavoro e la tenacia con la quale Enzo Distefano vive la pallavolo.

“Un premio – sottolinea coach Distefano – che per me significa tantissimo. Per me è stata una grande emozione ricevere un riconoscimento dalla famiglia Barbagallo che ha visto in me un gran lavoratore e di questo non posso che essere grato a chi ha voluto riconoscere i miei meriti”.