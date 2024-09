Nell’ambito dei quotidiani controlli a coloro che in città sono sottoposti a misure limitative della libertà personale, gli agenti delle Volanti della questura di Siracusa hanno denunciato due uomini, rispettivamente di 30 e di 29 anni, per il reato di evasione.

Sottoposti agli arresti domiciliari non sono stati trovati in casa al momento del controllo di polizia.