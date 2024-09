Il Palermo convince e vince a Castellammare di Stabia con un perentorio 1 - 3

Il Palermo torna da Castellamare di Stabia con tre punti, grazie a un 3-1 perentorio.

La quinta giornata del campionato di serie B regala una prestazione convincente dei rosanero che si impongono su un campo ostico, contro una formazione fin qui imbattuta .Unica nota negativa per la squadra allenata da Alessio Dionisi, un infortunio muscolare che ha fermato il centrocampista Alexis Blin dopo 29 minuti.

Nella prima frazione di gioco gli ospiti sono stati impeccabili in zona gol, a differenza dei padroni di casa, che hanno sciupato tante occasioni: il Palermo ha colpito al 18' con capitan Segre, autore di un gran tiro al volo, e al 43' con Henry che capitalizza al meglio una grande azione e un pregevole assist di Di Francesco.

Juve Stabia tutt'altro che arrendevole nella ripresa: i campani provano a riaprire il match, dopo 16 minuti, grazie ad Adorante, che supera Desplanches, in precedenza autore di alcuni interventi importanti. A dieci minuti dalla fine chiude i conti, su rigore, Brunori, il bomber rimasto inizialmente in panchina, che al 39' del secondo tempo è atterrato in area e realizza il terzo gol dal dischetto.