Incidente autonomo introno alle 13,30 in via Nazionale, a Modica. Una minicar con a bordo due ragazze si è schiantata contro il guardrail. Per fortuna le due ragazze non hanno riportato ferite, solo una buona dose di paura. Il traffico ha subìto rallentamenti ed è stato regolato da una pattuglia di militari che transitavano nella zona.