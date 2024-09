Bus turistico si ribalta in Egitto, 9 italiani restano feriti

Nove cittadini italiani risultano tra le 46 persone rimaste ferite in un incidente d'autobus avvenuto su un'autostrada tra le città di Suez e del Cairo, in Egitto.

Lo riportano i media locali

Il quotidiano Al-Ahram afferma che gli altri feriti sarebbero 21 cittadini russi, 11 turchi, tre egiziani e due britannici. Il mezzo si sarebbe ribaltato per cause ancora da accertare.

Trasportava 43 turisti e tre lavoratori locali. L'ospedale principale di Suez ha dichiarato lo stato d'emergenza e ha convocato tutto il personale medico a disposizione, secondo le autorità locali. Non risulterebbero comunque feriti in gravi condizioni. La situazione viene seguita dal ministro della Salute egiziano Khaled Abdel Ghaffar, viene specificato.