Catania, attivata video sorveglianza a 'Crociferi': è in pre esercizio

Attivato oggi, per trenta giorni consecutivi, il sistema di controllo elettronico dell'area pedonale "Crociferi", a Catania, una fase di pre esercizio prevista dal Codice della strada mediante sistemi automatizzati di video sorveglianza, installati uno in via Sant'Elena (lato sud), angolo via Michelangelo La Rosa Buccheri e uno in via Cerami (lato sud), angolo via Gallo. In questo periodo di pre-esercizio, personale del Corpo di Polizia municipale intensificherà i controlli e provvederà alle contestazioni e verbalizzazioni delle relative infrazioni. Dal 15 ottobre la rilevazione delle violazioni all'area pedonale, mediante le due telecamere, avrà efficacia permanente e verranno automaticamente comminati i relativi verbali di contravvenzione.