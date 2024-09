Palermo,'non stare in mezzo alla strada': e il ciclista lo prende a pugni

E' finito al pronto soccorso dell'ospedale Ingrassia di Palermo per avere consigliato a un ciclista di non stare in mezzo alla carreggiata perché pericoloso.

Un assistente sociale della Croce Rossa di 48 anni ieri è stato soccorso dai sanitari del 118 dopo che il ciclista, in via Enrico Fermi, l'ha preso a pugni.

I sanitari del 118 e la polizia sono arrivati in soccorso dell'assistente sociale.

In ospedale gli sono stati riscontrati traumi maxillo facciale, addominali, cranico e alle spalle. "Che dire? A volte capita pure questo. Ho detto al ciclista e alla sua amica di non stare al centro della carreggiata - racconta il malcapitato -. Oltre all'aggressione fisica ho subito minacce di morte, nonostante indossassi l'uniforme della Croce rossa con il patch "assistente sociale. Quando sono riuscito a chiamare le polizia, loro erano già fuggiti". Sono in corso indagini anche attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per risalire all'aggressore.