Spacciavano droga protetti da 15 telecamere: 4 arresti a Catania

Carabinieri hanno arrestato a Catania quattro persone - di 57, 42, 39 e 26 anni - che spacciavano droga in un locale condominiale di una palazzina di viale San Teodoro nel quartiere di Librino protetti da 15 telecamere a circuito chiuso esponendo un cartello con la scritta 'Per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno'. Militari dell'Arma hanno anche sequestrato 25 grammi di crack, una decina di grammi di cocaina, 11 grammi di marijuana, 605 euro, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e due fogli con annotazioni sulla vendita della droga. I quattro sono stati condotti in una struttura penitenziaria a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l'arresto, emettendo nei loro confronti un provvedimento cautelare in carcere.