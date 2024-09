Isola Capo Rizzuto, minaccia col coltello la compagna che lo filma e lo fa arrestare

Èriuscita a riprendere, realizzando video e foto poi consegnate ai carabinieri, il proprio compagno che, impugnando un grosso coltello, la minacciava di morte.

È accaduto a Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone dove un cittadino tunisino di 30 anni è stato arrestato in flagranza differita per maltrattamenti in ambito familiare.

La donna, una 43enne italiana, si è presentata nella caserma della Tenenza dei carabinieri denunciando l'accaduto ed esibendo, a dimostrazione dei maltrattamenti subiti, il materiale video e fotografico completo anche di numerosi audio.

Ed è stato proprio grazie alle immagini realizzate dalla donna che i militari hanno potuto effettuare l'arresto in flagranza differita, provvedimento introdotto dal nuovo Codice Rosso, eseguito nell'arco delle 48 ore dalla visione dei filmati legittimamente forniti dalla denunciante.